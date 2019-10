CALTANISSETTA – Si è svolto a luglio, presso l’elegante cornice di Villa Isabella, il ventunesimo Passaggio di Campana dell’Interact Club di Caltanissetta. Alla cerimonia, che ha visto anche la compartecipazione e il passaggio delle consegne di altre due componenti della famiglia rotariana, il Rotary Club con Anna Tiziana Amato Cotogno e il Rotaract Club con Marco Miccichè, hanno preso parte Valerio Cimino, Governatore Rotary del Distretto 2110 Sicilia e Malta per l’Anno Sociale 2019/2020, Chiara Curcuruto, Presidente dell’Interact Club per l’Anno Sociale 2018/2019 e Rappresentante Distrettuale Interact del Distretto Sicilia e Malta per l’Anno Sociale 2019/2020 e Carla Ceresia, Rappresentante Distrettuale Rotaract del Distretto Sicilia e Malta per l’Anno Sociale 2019/2020.

La Presidente uscente ha illustrato agli ospiti gli importanti obiettivi raggiunti durante l’anno e rivolto un sincero augurio di buon lavoro al neo-presidente entrante Alessandro Rossi.

Quest’ultimo, studente diciassettenne del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta, con un passato attivo nella vita pubblica della città, eletto nuovo Presidente dell’Interact Club di Caltanissetta per l’Anno Sociale 2019/2020, con un ampio intervento in cui non sono mancati momenti di emozione, ha dapprima ringraziato la Presidente uscente Chiara Curcuruto e poi presentato ufficialmente il Consiglio Direttivo che lo affiancherà nel corso dell’anno, che sarà composto da: Chiara Curcuruto (Past President), Matteo Canta (Segretario), Cheope di Prima (Vicepresidente), Giorgio Gruttadauria (Segretario Esecutivo), Michele Tornatore (Tesoriere), Ludovica Inzoli (Prefetto), Eleonora Asaro, Filippo Zucchetto e Stefano Vizzini (Consiglieri).

Il neo-Presidente Rossi ha successivamente delineato gli obiettivi che intenderà raggiungere durante il corso dell’anno, suddividendoli in tre importanti macro aree di influenza: la Formazione, la Cultura e l’Internazionalizzazione. Tra le attività da realizzare spiccano numerosi programmi di formazione volti allo sviluppo e al miglioramento delle capacità di amministrazione del club e della leadership da parte dei giovani soci, cui seguiranno attività di solidarietà da realizzare a fianco di associazioni cittadine, protocolli di legalità da siglare con le Forze dell’Ordine e collaborazione con le istituzioni, come il Comune e la Prefettura di Caltanissetta. Nell’ambito della cultura, per il quale ha già speso importanti energie anche negli anni precedenti, il Presidente Rossi ha voluto sottolineare il fatto di come l’Interact si trovi già da anni a fianco degli studenti e degli artisti del territorio e come abbia intenzione di prodigarsi anche questa volta alla promozione di giovani talenti nisseni, realizzando non solo concerti ma anche attività di ampio spessore culturale. Per quanto riguarda, invece, l’area della promozione e della internazionalizzazione, Rossi, ha tenuto a evidenziare l’esigenza del club di essere maggiormente a contatto con i giovani e il territorio, proponendo, a tal proposito, l’istituzione di una sede centrale dell’Interact Club di Caltanissetta, una ristrutturazione generale del sito web -creando un vero e proprio dominio professionale e una revisione delle piattaforme social – con la promessa di nominare, anche per quest’anno Sociale, un delegato internet che si occupi della gestione dei social Interact. Non meno importanti poi, i progetti di promozione del club anche a livello extraterritoriale, mediante due protocolli di Gemellaggio con i Club di Nicosia e Valle del Salso, un’attività da realizzare durante la settimana mondiale dell’Interact, in collaborazione con un Club di un’altra città italiana e un Gemellaggio da realizzare con il Pittsford Interact Club di Rochester, città americana dove è attiva una grande comunità di Nisseni, tra i quali vi era anche lo zio dello stesso Presidente, Sandro Rossi, fondatore negli anni ‘60 della Caltanissetta Society.

Dopo la cerimonia, è seguita, infine, una cena all’insegna dell’amicizia rotariana