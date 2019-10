CALTANISSETTA – L’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione – in data odierna ha trasmesso al sindaco di Caltanissetta gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate su campioni dell’acqua nel “punto prelievo Caltanissetta 36 – Punto di consegna San Luca” a servizio dell’Area industriale Asi di contrada Calderaro. L’esito delle analisi ha rilevato la presenza di Escherichia Coli nella misura di 35 UFC (Unità formanti colonia), superiore al limite prescritto.

Il sindaco, Roberto Gambino, ha emanato un’ordinanza di divieto di consumo dell’acqua per uso potabile e per scopi alimentari con decorrenza immediata per tutte le utenze che ricevono fornitura idrica dal “punto di prelievo Caltanissetta 36 – Punto di consegna San Luca” (Area industriale Irsap – ex Asi Calderaro). I responsabili degli esercizi pubblici alimentari dovranno adottare le misure di controllo previste dal sistema HACCP e porre in essere ogni adempimento.