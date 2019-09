CALTANISSETTA – Tre cantanti nisseni della scuderia targata Mariangela Rizza e dell’associazione musicale MAST 79, crescono artisticamente e proseguono il loro percorso di perfezionamento in prestigiosi “lidi” nazionali

Francesca Mastrosimone, 12 anni, si cimenta con il canto dall’età di 8 anni ed ha incrementato nel suo percorso di studi il pianoforte, la recitazione e la danza. La giovanissima artista ha vinto il primo premio al “Musical il concorso” ed è entrata a far parte di un gruppo di ragazzi seguiti dall’Accademia Sistina di Roma. In questi sei mesi estivi i ragazzi si sono preparati sotto la direzione del maestro Massimo Romeo Piparo e al teatro Sistina si esibiranno, venerdì 13 settembre, in tre musical rinomati. Francesca sarà protagonista femminile di School of Rock, canterà la celeberrima Memory in Cats ed in Matilda il musical, sarà la madre della protagonista.

Nello stesso giorno si trasferirà a Bologna Vittoria Sardo, vincitrice del festival di Caltanissetta, ospite al Festival show e che ha partecipato a tantissimi concorsi, raccogliendo premi e consensi da coach blasonati, quali Maria Grazia Fontana, Grazia di Michele, Rossana Casale, Shawna Farrell. Da quest’ultima, andrà a completare il suo percorso di studi: alla BSMT scuola di musical performer, nella quale si misurerà con insegnanti del calibro di Mauro Simone, Gillian Bruce, Saverio Marconi, Giampiero Ingrassia, Francesca Taverni e tanti altri.

Infine Alfonso Milazzo, che dopo aver vinto il festival di Caltanissetta e dopo aver cantato, accompagnato dall’orchestra GOS del maestro Raimondo Capizzi, al Teatro Antico di Taormina quest’estate per la Tao moda al National Awards, giorno 15 inizierà il suo percorso al CET del maestro Mogol a Orte.