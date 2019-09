CAMPOFRANCO. E’ stata prorogata al 13 settembre la registrazione degli studenti campofranchesi che hanno conseguito il diploma nell’ultimo anno scolastico. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza che ha anche ricordato che quanti hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico appena concluso, possono partecipare al sorteggio di un viaggio premio a Roma a visitare, oltre la città di Roma e la sua storia, anche le istituzioni principali. L?iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale. Gli studenti diplomati dovranno registrarsi in comune – Ufficio Affari Sociali – entro il 13 SETTEMBRE. Al momento si sono registrati già 17 diplomati. I 4 ragazzi saranno scelti tramite sorteggio integrale, senza altri parametri “discriminatori” e soprattutto saranno sorteggiati tra quelli presenti fisicamente alla riunione che verrà convocata appositamente per loro. Per motivi logistici (viaggio, alloggio, spostamenti, uguaglianza e quant’altro) saranno sorteggiati DUE ragazzi e DUE ragazze.