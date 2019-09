CALTANISSETTA – Dopo la brillante uscita in Coppa Sicilia, con la vittoria netta sui padroni di casa del Villarosa, l’Asd Catanissetta è già proiettato al debutto casalingo in campionato contro la corazzata Gorgonia Delia. Non sarà una gara facile perché tra le file ospiti ci sono elementi di categoria superiore che voglio puntare al salto in Promozione. Nisseni non meno motivati pronti a conquistare i tre punti nella gara in programma al Palmintelli, domenica 29 settembre, alle ore 15. Sotto la guida attenta di mister Sferrazza i calciatori nisseni si stanno allenando con grande concentrazione e cura dei particolari conoscendo propri punti di forza e quelli dell’avversario. La società auspica che i tifosi nisseni possano gremire le tribune del glorioso campo comunale di viale della Regione.