RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Il 19 settembre 2019 è morto nella sua casa natale a Terrasini in provincia di Palermo e arcidiocesi di Monreale S.E. monsignor Luigi Bommarito, arcivescovo emerito di Catania. Mons. Luigi Bommarito è stato ordinato sacerdote il 2 aprile 1949 mentre ha ricevutol’ordinazione episcopale il 1º giugno 1976. Già ausiliare di Agrigento allora retta da S.E. mons. Giuseppe Petralia, è stato Vescovo titolare di Vannida. Il 2 maggio 1980 è stato eletto vescovo di Agrigento. Il 1º giugno 1988 è stato promosso arcivescovo di Catania. Il 4 e 5 novembre 1994 ha accolto papa Giovanni Paolo II durante la visita pastorale nella città etnea concelebrando la messa di beatificazione di Madre Maddalena Morano della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Già da ausiliare di Agrigento così come da Vescovo non da mancato di sostenere e incoraggiare spesso l’apostolato di Alleanza Cattolica. L’11 dicembre 2009, a Palermo, presso il teatro dell’Istituto Salesiano Don Bosco, ha presieduto e introdotto il convegno promosso tra altri sodalizi anche da Alleanza Cattolica, mirante a presentare l’ultima edizione italiana del professor Plinio Corrêa de Oliveira Rivoluzione e Contro-Rivoluzione con presentazione di Giovanni Cantoni per l’edizione del cinquantenario (1959-2009), e così concludendo il Suo intervento: “Ipsa conteret”!

Lei, Maria, schiaccerà la testa al nemico infernale. Lo farà mobilitando tutti noi, uniti e forti, alla contro-rivoluzione: necessaria, doverosa, urgente.

Particolarmente noto per la Sua devozione alla Vergine Santissima e strenuo difensore della vita umana non ha fatto mai mancare il suo incoraggiamento, la sua benedizione e i suoi messaggi alla marcia palermitana per la vita.

Alleanza Cattolica lo ricorda e lo ricorderà nelle Sue preghiere.