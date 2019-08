La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta nell’ambito delle direttive compartimentali ha incrementato negli ultimi periodi il controllo della assicurazione R.C. obbligatoria dei veicoli sui tratti di strada statale ed autostradale. Questa specifica attività di contrasto e repressione è tesa a mantenere alta, nella sensibilità collettiva, la percezione di incisività del contrasto di tutti quei comportamenti alla guida dei veicoli considerati particolarmente gravi, come quello di circolare sprovvisti di assicurazione o con tagliando assicurativo falso. Chi circola con un veicolo privo di assicurazione, oltre ad essere assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo particolarmente elevato (da € 868,00 a € 3.471,00), subirà il sequestro del mezzo e la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. Chi circola con documenti assicurativi alterati o contraffatti, invece, è soggetto alla confisca del veicolo oltre la decurtazione dei punti. Infine, per coloro che hanno materialmente contraffatto i suddetti documenti, la sanzione prevista è la sospensione della patente per un anno e la confisca del mezzo.

Continua così l’azione di contrasto dei comportamenti lesivi della sicurezza stradale ad opera della locale Sezione Polstrada che in tale specifica materia ha eseguito lunedì e martedì scorso (29 e 30 Luglio ca), svariati controlli impiegando 14 operatori della specialità ed ha permesso il controllo di 71 veicoli. Sono state accertate 25 infrazioni di cui 2 di specifica normativa, 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, 2 patenti sono state ritirate e 48 punti sottratti dalla patente di guida. Tutti i conducenti sono stati controllati con precursore onde verificare lo stato di ebbrezza dei conducenti.

Nella notte scorsa è stata ritirata una patente di guida ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 ad un giovane conducente trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella periferia della città.