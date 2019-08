Un operaio e’ rimasto ferito in un incidente sul lavoro ad Agrigento. Il quarantenne stava lavorando alla posa della fibra ottica quando lo scoppio di una tubatura di metano ha provocato un incendio che lo ha ustionato alle mani e alle braccia. Un collega che si trovava poco distante e’ rimasto illeso. L’incidente e’ avvenuto in via Caruso Lanza, nei pressi dello stadio Esseneto. L’operaio e’ stato soccorso e trasportato in ospedale con l’ambulanza. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. (AGI)