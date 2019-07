Un giovane di 19 anni, Paolo Munafo’, e’ morto la notte scorsa dopo due giorni di coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto venerdi’ scorso a Siracusa, all’incrocio tra Corso Gelone e via Ticino, mentre era alla guida del suo scooter. Il ragazzo, con gravissime ferie nella testa, era stato in un primo momento ricoverato nell’ospedale Umberto I di Siracusa e successivamente era stato trasferito a Catania. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, Munafo’ si e’ scontrato, per cause ancora da accertare, con un’autovettura che proveniva nella opposta e che stava svoltando.