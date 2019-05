SAN CATALDO. Il problema del decoro e dell’igiene ambientale. E’ quello che il M5S sancataldese ha inteso sottoporre ai commissari che in questo momento amministrano il Comune. In particolare, tramite una nota il M5S sancataldese ha reso noto di aver presentato un’ istanza ai commissari, <chiedendo di intervenire immediatamente per porre rimedio alla situazione di degrado riguardante il decoro e l’igiene ambientale.

In questi giorni infatti, al gruppo locale sono giunte foto segnaletiche di erbacce tra le tombe del cimitero che impediscono la visione delle stesse croci e delle date, nonchè del verde cittadino abbandonato all’incuria con erba alta che impedisce il passaggio nei marciapiedi. E’ stata inoltre segnalata presso il centro storico la presenza di ratti, sinonimo di un pericolo sanitario reale ed urgente>. In tale contesto, la portavoce Bernadette Arcarese ha rilevato: <Siamo profondamente preoccupati dalle segnalazioni che arrivano dai cittadini, che lamentano un degrado della città che non si vedeva da anni>. Da qui la richiesta da parte del M5S San Cataldo ai commissari di prendere visione di quanto segnalato e delle relative foto allegate e di <intervenire immediatamente per evitare che la nostra cittadina sprofondi nell’abbandono più totale> .