Schifani: “Il Ponte sullo Stretto tassello strategico per integrare la Sicilia ai grandi corridoi europei”

Il progetto del Ponte sullo Stretto “rappresenta non soltanto una grande opera infrastrutturale, ma un tassello strategico per integrare definitivamente la Sicilia nei grandi corridoi europei della mobilità, della logistica e degli scambi economici”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani all’assemblea di Confindustria a Catania. Schifani ha sottolineato che “la centralità della Sicilia emerge anche dalla sua funzione logistica”, perché “i porti dell’isola movimentano quasi 69 milioni di tonnellate di merci all’anno, mentre il traffico crocieristico continua a crescere, confermando il ruolo della regione come porta naturale dell’Europa verso il Mediterraneo e i mercati globali”. Da questo punto di vista, “anche sul fronte infrastrutturale siamo davanti a un’occasione storica”, perché “la Sicilia sta beneficiando di oltre 11 miliardi di euro di investimenti per la linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, destinata a generare circa 9 miliardi di valore aggiunto e oltre 117 mila occupati. A questi si aggiungono quasi 12 miliardi di euro per il potenziamento della rete stradale regionale”, mentre “la Zes Unica e la misura regionale che la integra stanno rafforzando ulteriormente l’attrattività del territorio”. Ed “in questo quadro si inserisce anche il progetto del Ponte sullo Stretto”, ha proseguito il presidente della regione. (ANSA).