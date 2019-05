SAN CATALDO. È in programma domani 31 maggio l’assemblea degli attivisti del M5S sancataldese. L’assemblea si svolgerà nella Casa dei Cittadini di Via Trieste alle 20. L’assemblea è aperta a tutti gli attivisti, i simpatizzanti e i sostenitori del MoVimento 5 Stelle che, per altro, alle ultime elezioni europee è risultata la prima lista con il 37,86% delle preferenze ottenute a San Cataldo. In particolare, è previsto che, nel corso dell’assemblea di domani, si parlerà dell’organizzazione delle attività del Movimento a San Cataldo in modo da coordinare al meglio le attività da portare avanti nel territorio affrontandone le criticità assieme a quanti lo vorranno. .