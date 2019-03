PALERMO – “Micciche’ rappresenta il vero volto dell’Assemblea regionale siciliana, anacronistica e irresponsabile. Di fronte alla quotidiana e dilagante difficolta’ dei siciliani di pagare le bollette e riempire il frigo, c’e’ ancora chi vuole salvare la ricchezza dei pochi, fatta di privilegi come il vitalizio. Micciche’ fa appello alla sfiducia? Ebbene, e’ evidente che si sta sfiduciando da solo”. A dirlo e’ il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Francesco Cappello a proposito della nuova presa di posizione del presidente dell’Ars Gianfranco Micciche’ sul taglio dei vitalizi. Per il vice presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri “il governo nazionale fa sul serio. O le regioni, Sicilia compresa, tagliano questo privilegio medievale o si taglia a monte e il conto e’ salatissimo. Se entro fine aprile non si procedera’ alla rimodulazione dei vitalizi sulla base dei contributi effettivamente versati, pagheremo, come disposto dalla legge di stabilita’ nazionale, un taglio di trasferimenti dallo Stato di 70 milioni di euro. Una vera e propria mazzata per i siciliani a causa dell’ingordigia di una politica che pensa solo a incassare stipendi da nababbo mentre la gente muore di fame. In tutto questo, registriamo ovviamente ancora una volta il colpevole silenzio di Musumeci, autore di questa restaurazione che sta riportando la Sicilia al Medioevo”.