Nel girone A del campionato di Promozione torna al successo il Vallelunga battendo 2-0 i palermitani del Balestrate. Per la formazione di Sergio Colaianni sono andati a segno Cannizzaro e l’ottimo Corbetto che hanno permesso al Vallelunga di conquistare la dodicesima vittoria stagionale e di portarsi a quota 37 in classifica. Il Vallelunga si trova ora al nono posto in classifica.