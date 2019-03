Inizieranno martedì 19 marzo i lavori di costruzione del ponte Bailey sulla strada provinciale 38, che collega Caltanissetta al comune di Mussomeli.

L’opera sarà realizzata da personale specializzato del 4° Reggimento Genio Guastatori della Brigata “Aosta”.

I guastatori dell’Aosta non sono nuovi a questo genere di attività e già nel 2014 avevano realizzato una struttura simile nella frequentatissima piazza Staffa di Palermo, ripristinando ex novo il ponte cittadino esistente e risolvendo i problemi di circolazione nei tratti adiacenti all’intero quartiere palermitano.

Per la realizzazione del ponte di Mussomeli, opereranno oltre 70 guastatori e i lavori si concluderanno, condizioni meteorologiche permettendo, in una quindicina di giorni.

L’Esercito provvederà con la massima celerità all’esecuzione dei lavori, per cercare di risolvere i gravi problemi di viabilità causati dal crollo del cavalcavia dello scorso settembre, a causa del quale la popolazione locale è attualmente costretta a percorrere lunghe deviazioni, spesso su strade tortuose e poco agevoli.

Le capacità tecniche del personale ed i mezzi in dotazione all’Esercito garantiscono il prezioso intervento in caso di pubblica utilità e per la tutela dell’ambiente. In particolare, i reparti genio, grazie alle esperienze maturate nelle missioni estere ed all’elevata connotazione “dual-use” cioè la capacità di cooperare con le autorità civili a favore della cittadinanza e quella operativa espressa nei teatri operativi, operano a favore della comunità nazionale sia in caso di pubbliche calamità, sia per la bonifica dei residuati bellici ancora ampiamente presenti sul territorio italiano.