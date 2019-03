Giulio Andreotti non merita di essere celebrato. E’ polemica sulla conferenza ospitata in Parlamento europeo sull’ex capo di governo italiano ed ex presidente del Consiglio dell’Ue (giugno-dicembre 1990). La delegazione italiana del PPE ha organizzato per domani un evento di celebrazione dello statista in occasione del centesimo anniversario dalla nascita. Un appuntamento ufficiale, con tanto di partecipazione del presidente dell’istituzione, Antonio Tajani, e il Movimento 5 Stelle però non ci sta.