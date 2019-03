CALTANISSETTA – Gli aderenti e simpatizzanti del movimento politico i Moderati per Caltanissetta del quale fanno parte gli attuali consiglieri comunali Giada Ambra, Rita Daniele, Guido Del Popolo, Walter Dorato, I’ex Presidente del Consiglio Comunale Calogero Zummo e l’ex assessore comunale Carmelo Milazzo, “convergono” in Forza Italia. I Moderati, dopo numerosi colloqui e incontri con il deputato regionale onorevole Michele Mancuso, avendo con lo stesso condiviso e sottoscritto le proposte e le linee programmatiche da sottoporre al candidato sindaco del centro-destra, hanno in sede assembleare deciso di partecipare alla consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale proponendo propri candidati all’interno della lista di Forza Italia, pur mantenendo la propria identitità politica e la propria autonomia .