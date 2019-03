CALTANISSETTA – Una nota stampa a firma Coordinamento dei Circoli nione Comunale Caltanissetta ufficializza l’appoggio del PD alla candidatura si Salvatore Messana. Ecco di seguito il contenuto integrale della missiva.

Il Coordinamento dei Circoli del Partito Democratico di Caltanissetta, riunito in data 1 Marzo 2019, ha preso in esame la situazione politica locale in vista delle ormai prossime elezioni amministrative del 28 Aprile, anche in ragione delle interlocuzioni politiche e degli incontri realizzati in con gruppi e movimenti politici a cui il Partito Democratico ha espresso la propria disponibilità di costruire una coalizione ampia in grado di contrastare una destra parolaia ed estremista e la demagogia inconcludente del movimento cinque stelle. Una coalizione in grado di esprimere un programma chiaro ed efficace per la città, capace di sviluppare la necessaria qualità dell’azione amministrative e di facilitare percorsi che costruiscano opportunità di lavoro e sviluppo per Caltanissetta, che vogliamo torni ad essere attrattiva, serena, accogliente e vivibile. Per queste ragioni, valutando la coerenza e la compatibilità dei programmi e delle visioni politiche e programmatiche con gli altri gruppi e movimenti incontrati, il Partito democratico ha deciso di avviare un comune percorso con i movimenti e le liste che sostengono la candidatura di Salvatore Messana, a cui riconosciamo la necessaria esperienza di governo, peraltro a lungo condivisa, e capacità politiche ed amministrative indiscutibili. Facendo perno su questo percorso comune, si intende lavorare affinché la coalizione possa aprirsi ed ulteriormente rafforzarsi, grazie al contributo di movimenti, altre aggregazioni politiche e gruppi di cittadini che intendono impegnarsi in prima persona.