CALTANISSETTA – Per le elezioni del 28 aprile in campo “l’Orgoglio Nisseno”. La lista, alla quale appartengono Salvatore Licata e Linda Talluto, è stata presentata questa mattina. E’ il frutto del lavoro di un gruppo già esistente che ha già pronti i nominativi per la presentazione di una lista completa che annovera professionisti, medici, infermieri, impiegati comunali, giovani e meno giovani, residenti in diverse zone del capoluogo, tutti compatti e concordi per offrire un contributo per la rinascita del capoluogo nisseno. Candidato sindaco in pectore, Salvatore Licata che però precisa: “Ho accettato con riserva, poichè sono in corso una serie di ragionamenti ed interlocuzioni a 360 gradi, senza canali privilegiati. Cerchiamo una sintesi che se dovessimo riuscire a formulare con altri, mi porterebbe a fare un passo indietro. Abbiamo maturato esperienza, molti si sono avvicinati ed abbiamo avuto modo in maniere serena di confrontarci e consolidare la lista Orgoglio Nisseno. Abbiamo una visione chiara delle problematiche della nostra città, le soluzioni passano dalle riflessioni. Con Linda alle precedenti elezioni abbiamo coinvolto tante persone per sostenere il nostro progetto e adesso, dopo l’avvicinamento di molti altri, forti della esperienza maturata vogliamo crescere e mettere la nostra esperienza al servizio della comunità”