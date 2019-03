CALTANISSETTA – Prosegue senza sosta la crescita di candidati sindaco e liste per le elezioni in programma a Caltanissetta il 28 aprile. Allo stato attuale 8 pretendenti alla fascia tricolore e 19 liste, elenco in ordine alfabetico: Oscar Aiello (Lega), Maurizio Averna (“Sos Caltanissetta”), Roberto Gambino (M5s, “piùCittà”), Michele Giarratana (Forza Italia, “Giarratana sindaco”, “Ritornerà Bellissima”, Udc con “Idea Caltanissetta”, Fratelli d’Italia, “Sicilia Vera”), Rocco Gumina (“Open politiche aperte”), Salvatore Licata (“Orgoglio Nisseno”), Salvatore Messana (“Insieme per Caltanissetta”, “Caltanissetta Rip@arte” che aggregherà “Viva Caltanissetta Viva”, Partito democratico), Maria Grazia Riggi (Polo civico, “Obiettivo Comune”, “Caltanissetta che cambia”, “Movimenta Sicilia”).