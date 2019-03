CALTANISSETTA – Dopo le buone notizie annunciate dalla deputata pentastellata Azzurra Cancelleri lo scorso novembre 2018, per le statali nella provincia nord di Caltanissetta, ci sono nuovi aggiornamenti. Secondo la Cancelleri -la SS 121 nel tratto che va da S.Caterina a Marianopoli fondamentale per le comunità caterinese e manchese ma anche per i paesi limitrofi, chiuso al transito da quarant’anni, dopo nostre segnalazioni e richieste di riattivazione, sono stati finanziati i lavori di messa in sicurezza per la riapertura al transito dal km 142+900 (bivio di Chibbò) al km 152+900.

Il primo stralcio avrà un importo di € 1.798.973,44 e i lavori saranno affidati mediante Accordo Quadro con avvio previsto prima dell’estate. Ai fini della riapertura del tratto compreso tra il km 141+800 e il km 142+900 l’ANAS ha previsto, nella futura programmazione, la realizzazione del secondo stralcio di interventi per i quali è prossimo l’avvio della progettazione.

Per quanto riguarda la Strada Statale 122 bis è stato previsto un intervento di rifacimento della pavimentazione. L’intervento sulla S.Caterina-Caltanissetta rientra in un investimento di un progetto più complesso, insieme ad altre Strade Statali, che hanno bisogno di manutenzione, come risagomatura del piano viabile e segnaletica orizzontale oltre che la pavimentazione, dell’importo di € 4.381.280,00. Sarà avviata al più presto la procedura di gara per iniziare i lavori prima della fine del 2019.

Conclude la deputata Cancelleri dicendo che -si stanno ottenendo i primi tangibili risultati volti ad assicurare al nostro territorio una viabilità adeguata alle sue esigenze e alle sue prospettive future, frutto del lavoro intrapreso fino ad ora.