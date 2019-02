VALLELUNGA – (r. m.)Forse un malore all’origine dell’incidente stradale autonomo registratosi mercoledì pomeriggio in pieno centro abitato a Vallelunga. Giovanni Baudo ,75 anni, pensionato e più volte consigliere comunale, viaggiava alla guida della propria auto. Mentre percorreva in discesa Via Washington ha perso il controllo della propria auto, forse appunto per un malore, schiantandosi contro il muro di un’abitazione nella sottostante traversa. Per fortuna, in quei tragici momenti, non transitava nessuno. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza all’Ospedale di Mussomeli. Vani però sono risultati i tentativi di salvarlo e in ospedale l’uomo è giunto già cadavere attorno alle 18,30. Giovanni Baudo era stato un battagliero consigliere di sinistra (prima comunista, poi diessino) e non aveva mai mancato di fare sentire la sua voce, specie quando era stato nominato capogruppo consiliare. Tra le sue battaglie anche quella a difesa della cantina sociale “Il coltivatore diretto”. Lascia la moglie e tre figli. I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella Chiesa Madre.(Fonte: La Sicilia)