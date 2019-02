MUSSOMELI – Un incendio si è sviluppato, intorno alle 18 di ieri sera all’interno della mansarda di un’abitazione di Via Ricasoli, dove, prontamente sono intervenuti, gli operatori del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mussomeli, preliminarmente allertati, e quelli giunti successivamente da Caltanissetta. Fiamme visibili all’esterno, circoscritte alla mansarda, successivamente domate dai pompieri. Circa tre ore di intervento. Nessun danno alle persone, ma alle masserizie, il cui danno riscontrato è in fase di definizione. La zona è rimasta per diverse ore impregnata di odore di bruciato.