MUSSOMELI –Un fine settimana con il maltempo. fiocchi di neve a Mussomeli e circondario, confermando le previsioni meteo della serata di venerdì. Tetti imbiancati, già nella mattinata di ieri, poco traffico stradale e diverse iniziative, in programma nella giornata, sono state rinviate. Infatti, tra le altre, non ha avuto luogo la seconda tappa a Mussomeli della Missione Giovani, prevista per ieri sera sabato 23, nel salone della chiesa di Cristo Re ed oggi domenica 24 febbraio nella chiesa della Trasfigurazione, con la presenza del Vescovo mons. Mario Russotto e l’equipe dei Missionari. I due incontri riguardavano i giovani di alcuni paesi del Vallone: Mussomeli, Campofranco, Sutera e Acquaviva). Incontri rinviati a data destinarsi.