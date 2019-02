CALTANISSETTA – Giovedì 7 febbraio al Rotary club di Caltanissetta, ha avuto il piacere di ascoltare il socio Valerio Cimino, Governatore incoming del Distretto 2110, che ha conversato sul tema dell’anno 2019/2020 “Il Rotary connette il mondo”, così come suggerito dal Presidente internazionale del Rotary 2019/2020 Mark Daniel Maloney.

Valerio ha raccontato le emozioni provate durante la partecipazione all’Assemblea internazionale di San Diego, soffermandosi sugli obiettivi che il Rotary tenterà di raggiungere il prossimo anno ed esattamente: accrescere l’impatto del Rotary, ampliare la sua portata, migliorare il coinvolgimento dei soci e aumentare la capacità dei rotariani all’adattamento.

Quattro sono state le raccomandazioni rivolte dal presidente Mark Daniel Maloney ai futuri governatori: fare crescere il Rotary in modo tale da far aumentare il servizio alla comunità, coinvolgere le famiglie nel Rotary, fare in modo che anche i soci impregnati nelle loro attività professionali possano praticare il percorso della leadership e rafforzare la relazione con le Nazioni Unite.

Per quel che concerne la crescita del Rotary, riferisce che sarà opportuno far sì che si creino modelli attrattivi per i giovani anche con la costituzione di nuovi club laddove quelli esistenti non siano in grado di far fronte a detta esigenza; fare in modo che le classifiche rispecchino la la peculiarità del territorio e che rappresentino la sintesi della società lavorativa.

Valerio ha riferito l’importanza della partecipazione dell’intera famiglia anche dei bambini ove possibile a tutte le attività rotariane, inoltre per quanto riguarda la “leadership” ha suggerito di intraprendere la carriera rotariana anche a chi è impegnato nella professione.

L’anno 2020 segnerà un momento fondamentale per il Rotary, in quanto la Fondazione delle Nazioni Unite alla cui nascita il Rotary ha dato un impulso importante compirà 75 anni pertanto sarà impegno dei club festeggiare tale evento anche a mezzo video conferenze anche da diverse parti del mondo.

Valerio durante la serata ha anche raccontato l’emozione e l’orgoglio di vedere il carissimo Board Director del Rotary International Francesco Arezzo di Trifiletti con la consorte Anna Maria presiedere la sessione conclusiva della manifestazione, nonché l’emozione di esibirsi in una contro-danza assieme ad altri gruppi nazionali sulle note dell’aria Verdiana “Libiam ne lieti calici” ottenendo una calorosa ovazione dei presenti.

Soddisfatti tutti i soci presenti alla conferenza che si sono complimentati con il futuro Governatore augurandogli un anno ricco di soddisfazioni.