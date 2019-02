Anche una delegazione di volontarie del Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta, guidata da Giuseppa Naro, Antonella Macaluso, Margareth Russo, sabato 9 febbraio ha partecipato a Favara, nella sala conferenze del Castello Chiaramontano, al convegno diocesano in occasione delle celebrazioni per la 41 giornata per la vita, celebratasi in tutta Italia la domenica 3 febbraio.

All’incontro, sul tema “E’Vita , E’ Futuro”, introdotto dal Cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, da Giuseppina Petralia, presidente di Federvita –Sicilia e da don Saverio Pillitteri, responsabile della pastorale per la salute, hanno relazionato il magistrato Pino Morandini, vice presidente nazionale del CAV, Davide Rapinesi in rappresentanza dei giovani del CAV nazionale e Salvatore Incandela della commissione etico-giuridica di Federvita – Sicilia.

In una salone gremito non solo da tanti volontari del Centro Aiuto alla Vita, provenienti anche da altri comuni, hanno partecipato esponenti del Comitato Difendiamo i Nostri Figli con Vincenzo Cuntreri di Agrigento, di Alleanza Cattolica con Alberto Maira e Pietro Cuntreri. In questa occasione, il magistrato trentino Pino Morandini, ha confermato la partecipazione, in qualità di relatore, ad un incontro organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli- Family Day. Nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, a Palermo, infatti, nel pomeriggio del prossimo 25 marzo, si terrà un convegno rivolto principalmente a politici, sindaci, amministratori , consiglieri comunali della Sicilia sul tema delle politiche per la Vita e la Famiglia.