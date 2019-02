CAMPOFRANCO. “Caditoie, che fine ha fatto la manutenzione?”. E’ l’interrogativo che ha posto il M5S di Campofranco. In una nota è stato sottolineato: <In settimana abbiamo proceduto ad ispezionare le caditoie comunali. Ebbene di queste la stragrande maggioranza si trova in condizione di parziale o totale otturazione. Più di un anno fa avevamo presentato un’interrogazione per la manutenzione delle caditoie alla quale l’ amministrazione ha dato seguito solamente con un paio di interventi presso le quelle presenti nelle aeree esterni alle scuole. Nel frattempo la stagione delle piogge è già arrivata e con essa gli allagamenti all’interno del territorio comunale dettati anche dalla scarsa pulitura delle caditoie stesse che hanno come principale finalità quella di far defluire l’acqua piovana all’interno della rete fognaria>. Il M5S campofranchese ha poi assicurato: <Continueremo la nostra opera di controllo, con la speranza che la programmazione, ad oggi assente, torni ad essere fattore fondamentale dell’attività amministrativa>.