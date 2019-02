CALTANISSETTA – E’ un rapporto sempre più saldo quello stretto da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Caltanissetta, con gli istituti scolastici del proprio territorio di riferimento. Questa mattina, infatti, le porte del Polo-Laboratorio di San Giuliano si sono nuovamente aperte. Ad inaugurare il ciclo di visite d’istruzione del 2019 sono stati gli studenti delle calssi 1. A, 1. B, 1. F, 1. G, 2. B, 2. C, 2. I e 3. H della Scuola secondaria di primo grado “Verga“ di Niscemi. Ad accompagnare gli studenti sono stati i docenti/referenti Rosaria Arena, Mariangela Alessi, Flavio Catalano e Rosa Votadoro.

Il gruppo è stato accolto dalla responsabile del settore acque potabili della struttura Ilaria Milazzo assieme al tecnico di laboratorio Calogero Santoro e alla responsabile comunicazione di Caltaqua Lea Romano. La visita degli studenti della Scuola di Niscemi si inserisce nell’ambito delle iniziative programmate per l’area “CaltaquaCampus“ creata per dare organicità ai diversi interventi del Gestore del servizio idrico integrato che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione.

Il Polo-Laboratrorio di San Giuliano, presidio strategico nella quotidiana azione di monitoraggio e controllo svolta da Caltaqua per testare la qualità dell’acqua immessa in rete, è uno di quei “luoghi dell’acqua“ attraverso il quale si sta sviluppando il percorso che gli studenti della Scuola “Verga“ stanno compiendo, guidati dagli insegnanti, lungo il progetto “Il mondo dell’acqua in un click“ che punta anche alla promozione di atteggiamenti virtuosi legati al risparmio idrico ed energetico, ad un uso consapevole dell’acqua e consequenziale riduzione degli sprechi.

A conclusione della visita, segnata anche da un serrato e proficuo botta e rispota tra alunni e tecnici, la tradizionale foto-ricordo di gruppo e la consegna a ogni alunno di una sacca e di alcune pubblicazioni realizzate dal Gestore nell’ambito delle diverse e reiterate campagne di sensibilizzazione per un oculato impiego delle risorse idriche.