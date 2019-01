MUSSOMELI – Grande Festa al Virgilio. Per aiutare i ragazzi a compiere la scelta giusta, anche quest’anno, il 19 u. sc., come da tradizione, l’Istituto Superiore “Virgilio” ha organizzato un pomeriggio dedicato all’ Open Day, per presentare al Territorio la sua Offerta di Istruzione e Formazione, illustrandone tutte le opportunità. Ad accogliere genitori e ragazzi è stata la Dirigente, la dott.ssa Calogera Genco, che, dopo avere dato il benvenuto, ha presentato la mission d’Istituto e si è soffermata sulle finalità educative del “Virgilio” e sulle sue peculiarità. Ha ribadito che l’Istituto si giova di un corpo docenti altamente qualificato, in grado di guidare le giovani menti nel cammino del sapere, e di prepararli agli studi accademici e all’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze culturali e multiculturali, che gli studenti maturano attraverso l’attività d’aula puntuale e sistematica, e grazie anche alle esperienze progettuali, di viaggi e di stage nazionali e internazionali che la scuola offre, anche grazie al PON FSE 2014-2020. Al saluto iniziale è seguito il “tour”della scuola: i ragazzi delle Medie, accompagnati dai docenti dei vari indirizzi, hanno visitato le sedi del Liceo Classico, del Liceo Linguistico e dello Liceo Scientifico e dei Professionali Agrario e Alberghiero. Non è stata una semplice visita, ma un evento che li ha resi protagonisti: i visitatori hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente ai laboratori di Latino e Greco, e di lingue straniere, e di assistere alla presentazione di una rivisitazione dell’Odissea, ideata, scritta e rappresentata dagli studenti del Liceo Classico e del Liceo Linguistico, che hanno concluso l’evento con una degustazione di dolci tipici dell’Inghilterra, della Spagna e del mondo arabo. Altrettanto interessante è stata l’esperienza presso la sede del Liceo Scientifico, dove i ragazzi, guidati dai docenti di matematica e fisica, si sono cimentati nella soluzione di problemi attraverso gli esperimenti nei laboratori. Entusiasmo hanno manifestato anche gli alunni che hanno visitato i laboratori dell’Istituto Professionale, accompagnati dai ragazzi dell’Agrario, i quali hanno mostrato ai futuri compagni le attività che si svolgono nel laboratorio agro-alimentare, in quello di analisi chimiche, nel minicaseificio, invitandoli a sperimentare le attività pratiche di ogni filiera, Anche gli studenti dell’Alberghiero, guidati dai docenti, hanno fornito un esempio pratico delle loro attività formative per ciò che riguarda i laboratori di cucina, attraverso lo show cooking, di Sala e vendita, con la preparazione di cocktail e di Accoglienza Turistica e ricevimento , con il supporto e la guida fornita ai visitatori.

Grande soddisfazione ha espresso la Dirigente per la felice riuscita dell’evento, che ha visto la straordinaria partecipazione dell’utenza ed è frutto di un grande lavoro di squadra tra i docenti e con il personale ATA: dalla Funzione strumentale, che ha curato l’organizzazione dell’ Orientamento, ai Professori che, con entusiasmo, pazienza e determinazione, hanno voluto offrire il loro importante contributo per promuovere l’Istituto e i suoi indirizzi di studio, ai referenti di sede, al personale ausiliario e tecnico, che hanno collaborato attivamente. Ma la sua lode più sentita è stata rivolta agli studenti del Virgilio, che sono stati i veri protagonisti dell’OPEN DAY 2019, con le loro competenze e i loro talenti: “Ancora una volta l’Istituto ha raggiunto il suo obiettivo, che è quello di offrire un’esperienza di Orientamento articolata ed esaustiva, a beneficio di genitori ed alunni, per aiutarli a compiere la scelta giusta per il futuro, affinchè i ragazzi di oggi possano diventare gli adulti consapevoli e felici di domani”. (La docente FS n. 3 Prof.ssa Concetta Tona)