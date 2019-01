CAMPOFRANCO. Lodevole gesto di una ditta campofranchese per consentire il ripristino del manto stradale di alcune arterie viarie in maniera del tutto gratuita. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha sottolineato che dopo le abbondanti piogge che hanno causato disagi in diverse strade di Campofranco in materia di percorribilità, sta continuando l’opera di ripristino del manto stradale. <Già stamattina di buon ora – ha detto Pitanza – la ditta DCM del campofranchese Francesco Modica era al lavoro per ripristinare quanto necessario nella centralissima Via Vitt. Emanuele. L’intervento, svolto in maniera del tutto gratuita dalla ditta, ha consentito in breve tempo di riavere la normale percorribilità della strada e domani mattina le transenne di protezione saranno tolte>. Il sindaco ha ringraziato l’impresa di Francesco Modica: <Grazie Franco, la Campofranco positiva ti ringrazia>.