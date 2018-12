MUSSOMELI – (Dalla scuola Prof. Tonino Calà) – Alla presenza della dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota e di tutti i docenti, dei genitori della scuola primaria e dei docenti della secondaria di primo grado, mercoledì 12 dicembre, alle ore 16:00, presso i locali del plesso di via Pola, e venerdì 14 dicembre, presso i locali del plesso “P. Pino Puglisi, si svolgerà l’Open Day per l’iscrizione degli alunni della scuola primaria alla secondaria di primo grado. In tali occasioni saranno presentati i laboratori nei plessi di appartenenza e i progetti e le attività realizzati dall’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”. Quattro sono i laboratori attivi e funzionanti della scuola: informatica, scientifico, linguistico e musicale. Il laboratorio di informatica sarà presentato ai genitori e vedrà protagonisti e lavorare insieme alunni di primaria e secondaria, utilizzando la metodologia del coding e delle sue applicazioni in campo logico, Scratch, e linguistico, invenzione della favola. A seguire il laboratorio scientifico, dove saranno eseguiti alcuni semplici esperimenti chimico-fisici che tanto interesse e curiosità suscitano nei ragazzi e nei genitori, con l’applicazione del metodo sperimentale di Galilei e la valorizzazione delle qualificate strumentazioni del laboratorio scientifico. Il laboratorio linguistico, con l’esperienza pluriennale dell’Erasmus, gli scambi culturali tra paesi europei di cui la nostra scuola è partner, presentando anche la fattiva e positiva collaborazione con i giovani stranieri ospiti dell’associazione Arci-Strauss, momento di formazione per le conversazioni in lingua inglese e francese e per la conoscenza di culture, storie, usi e tradizioni diverse dalla nostra. Il laboratorio musicale con i diversi strumenti musicali forniti dalla scuola e il progetto “Musica”, pianoforte e clarinetto, che vedrà protagonisti gli alunni che si sono iscritti e stanno svolgendo attività musicale di insieme, approfondendo le conoscenze degli strumenti e della musica italiana d’autore. Saranno illustrate anche diverse e positive attività svolte all’interno dell’Istituto: la brochure realizzata dagli alunni, in italiano e in inglese, sui compiti autentici; l’Intercultura, attività svolta con esperti stranieri di madrelingua; le attività sportive con i mini tornei; i progetti Pon finanziati di Teatro, Sport, Inglese, Informatica, Scienze e Italiano; il festival canoro per la valorizzazione dei talenti musicali; il progetto “Libriamoci” per l’educazione alla lettura; il giornalino scolastico con la pubblicazione di articoli fatti dagli alunni e pubblicati su “La Repubblica@scuola”, dove si raccontano i temi affrontati e le attività educative dell’Istituto; l’educazione alla cittadinanza e alla legalità per essere i cittadini attivi del domani.