MUSSOMELI – Assemblea popolare sabato pomeriggio 10 novembre 2018, organizzato dal Comitato Viabilità negata nel Vallone, a cui hanno aderito in tanti. Diversi gli interventi fra il pubblico presente intervenuto. Hanno fatto sentire la loro voce Ciccio Amico e a seguire il sindaco Giuseppe Catania, Enzo Munì, Gaetano Schifano- Michele Schifano, Mario Piazza, Totuccio Scannella, Peppe Territo, Nino Russo, Gianni Geraci, Fidel Carmeine Mirisola e Peppe Piccica. “Ora basta! Non se ne può più”, ha detto, Ciccio Amico, introducendo i lavori, che ha anche annunciato la manifestazione calendarizzata per il prossimo 16 novembre, alle ore 9,30 con concentramento in Piazza Umberto per non fruibilità e pericolosità delle strade provinciali del Vallone. a cui hanno dato la propria adesione Enti, Associazioni, sindacati, Scuola, parrocchie e cittadini comuni. Un dibattito serrato ed anche vivace durante ilo quale è stato auspicata l’adesione e partecipazione la più larga possibile per una viabilità disastrosa e quasi inesistente. (FOTO DI PEPPE PICCICA)