PALERMO – “Il governo e’ concentrato per un’opera generale di riammodernamento di tutto il sistema infrastrutturale nazionale che denuncia il logorio del tempo e richiede un piano di investimenti adeguato, lo stiamo facendo con la manovra di bilancio e abbiamo varato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria. Occorrera’ del tempo, sono investimenti che richiedono per essere attuati, un intervento, non solo di breve, ma anche di breve e lungo termine. Occorrera’ anche una adeguata programmazione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in prefettura a Palermo, dopo il vertice sulla tragica emergenza maltempo in Sicilia che ha mietuto dodici vittima; in mattinata aveva sorvolatole le zone colpite dal maltempo nel Palermitano e nell’Agrigentino.

Nel complesso, ha aggiunto Conte , “dobbiamo registrare in questi mesi, in queste ultime settimane, gravi fatti, mi riferisco alle tragedie occorse nel mese di ottobre e quest’ultima nel Palermitano al confine con l’Agrigentino: sono tragedie vedono ovviamente i governo partecipe e vicino ai familiari. Ho incontrato anche i familiari della famiglia Giordano al Policlinico. Una tragedia immane essere nella propria casa e da una momento all’altro essere travolti dall’esondazione di un fiume”. La macchina dei soccorsi, sottolinea, “e’ intervenuta prontamente. Non mi stanco di ringraziare la macchina della Protezione civile e di tutti i corpi coinvolti nei soccorsi. In questo momento dobbiamo ripristinare la viabilita’, le infrastrutture che sono state messe fuori uso”.