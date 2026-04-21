Sicilia. Cicloni extratropicali, via libera dalla giunta alla proposta di declaratoria di calamità naturale. Sammartino: «Governo al fianco delle aziende»

Via libera dalla giunta regionale alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti sulla Sicilia dal 17 gennaio al 17 febbraio di quest’anno.«Il governo regionale – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – è al fianco dei comparti dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura con sostegni concreti che consentiranno di rimettere in moto le aziende colpite dalle calamità».I danni causati dal passaggio dei cicloni extratropicali sono stati rilevanti su tutto il territorio regionale. Particolarmente colpite le produzioni di agrumi e carciofi, oltre alle strutture aziendali. Si calcola una percentuale media di danni che va da oltre il 50 per cento delle coltivazioni nella Sicilia orientale a circa il 30% in quella occidentale, con una quantificazione di quasi 446 milioni di euro.I danni alle strutture ammontano invece a circa 39 milioni di euro.