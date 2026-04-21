Assunzioni in Sas, sbloccato il piano. Figuccia: “Via libera alla stabilizzazione degli Asu e alle 25 ore per gli ex Pip”

Palermo – “Dopo mesi di attesa, così come avevamo chiesto, oggi si sblocca finalmente il piano assunzionale della Sas attraverso una delibera di giunta. In questo modo si dà il via definitivo alla stabilizzazione degli Asu impegnati nei beni culturali. Si pone inoltre fine alla vicenda dell’aumento delle ore per gli ex Pip, che potranno così finalmente svolgere 25 ore in Sas”, dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, a proposito del via libera della giunta regionale al piano delle assunzioni della Sas, Servizi ausiliari Sicilia. Il provvedimento consentirà la stabilizzazione degli Asu impegnati nei beni culturali e l’aumento a 25 ore settimanali per gli ex Pip.“Una misura attesa da mesi, che rappresenta un passaggio importante per garantire maggiore stabilità occupazionale ai lavoratori interessati – continua l’esponente leghista -. Auspichiamo adesso che non ci siano ulteriori ritardi e che si proceda immediatamente all’attuazione del provvedimento”, conclude.