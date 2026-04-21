Non si ferma all’alt e fugge, poi simula il furto dello scooter: 20enne arrestato dai Carabinieri a Palermo

Non si ferma all’alt e fugge, fingendo poi di aver subito il furto dello scooter. Un 20enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di prevenzione, è stato arrestato dai carabinieri per fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza. Notato dai militari nel quartiere Libertà in sella a un motociclo di grossa cilindrata, il giovane ha ignorato l’alt dei carabinieri impegnati in un posto di controllo. Ne è nata una rocambolesca fuga per le vie cittadine, terminata nel quartiere Cep, dove il 20enne è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, salvo poi essere rintracciato a casa della sorella. Nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, ha riferito ai militari di aver subito il furto dello scooter, ma a incastrarlo sono stati gli indumenti, identici a quelli usati durante la fuga e l’inseguimento. Sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato anche positivo e, oltre ai reati contestati, sono state elevate sanzioni amministrative per guida senza patente. Il gip ha convalidato l’arresto. (Adnkronos)