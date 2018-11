MONTEDORO – Si chiama “Natale a Montedoro”, la Kermesse di teatro, presepi e musica che coinvolgerà il piccolo paese dell’entroterra siciliano. Una tradizione antica quella di vivere il Natale a Montedoro, sempre nata in maniera spontanea tra gli abitanti del paese, che nelle ore serali, soprattutto nei giorni precedenti il Natale, si riunivano nelle “figuredde” per cantare e condividere piatti poveri della tradizione. Da quest’anno si è voluto dare un tono più organizzato a tutti i festeggiamenti e grazie al lavoro di decine e decine di volontari, è nato un programma ricco di appuntamenti e spettacoli, che prevede, nelle domeniche di Dicembre, anche il presepe Vivente sotto forma di corteo, che si concluderà nella suggestiva scalinata “San Giuseppe” di Via del Gallo, con la scena della natività con canti e danze, con la presenza dei Magi, del Santo poverello di Assisi circondato dai personaggi Medievali e tutti i personaggi tipici del presepe. La casa di Babbo Natale, la casa della Befana, decine di presepi allestiti nell’antico edificio di “Casa Volpe” e tutti i presepi dislocati nelle case museo: un vero itinerario di fede, storia, tradizioni popolari che faranno appassionare e coinvolgere i grandi e i più piccini. Cibi caldi di strada e degustazioni saranno protagonisti della festa, che unisce tutti sotto un’unica prospettiva: quella di vivere il Natale come momento di fraternità e attesa, di festa e di gioia. Ben 4 spettacoli, invece, inseriti nel calendario degli eventi, tutti i sabati sera. La realizzazione è curata da diverse associazioni ed enti di tutta la provincia, dalla cooperativa sociale Etnos al comune di Montedoro, dall’Associazione “Donne Insieme” al gruppo degli Arcieri della Valle, dall’Associazione Stargeo al patrocinio dello Sprar.

Il primo appuntamento è previsto per giorno 9 Dicembre, con l’apertura e l’inaugurazione dei Presepi e con il Presepe Vivente.

Per info: www.nataleamontedoro.it – 0934591313, pagina face book “Natale a Montedoro”.