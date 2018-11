MUSSOMELI – Giorno 15 novembre gli studenti delle classi quinte dei corsi AFM, CAT e Turismo dell’’I.I.S. “G.B. Hodierna” di Mussomeli sono stati in visita a Orienta Sicilia 2018 presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Esperienza utile per l’orientamento scolastico universitario e professionale; infatti oltre alla presenza dei principali atenei italiani ed esteri, delle scuole superiori di formazione e specializzazione e di accademie si trovano: la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale) per presentare le finalità e gli obiettivi del servizio civile con particolare riferimento al territorio siciliano; la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato per presentare ai ragazzi tutte le possibilità di carriera al loro interno; l’Esercito Italiano, la Marina militare, l’Aeronautica e i Carabinieri per i ragazzi che vogliono proseguire la carriera militare.

Nel pomeriggio gli studenti hanno visitato il Palazzo dei Normanni, dichiarato patrimonio dell’Umanità (Unesco).

Gli studenti hanno potuto ammirare ed apprezzare, grazie anche alle delucidazioni fornite da una competente guida, la cappella Palatina nonché la sala dei Vicerè, gli ex appartamenti reali e la sala rossa.

Interessante la visita alla Sala del Parlamento o sala d’Ercole dove negli ultimi secoli si sono riuniti i membri del Parlamento siciliano e dal 1947 si riuniscono i deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, i quali costituiscono l’organo legislativo della Regione.