MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA – Lo scorso 16 novembre 2018 si è svolta presso l’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, plesso “P. Pino Puglisi”, dalle ore 9:00 alle 13:00, la II edizione dell’iniziativa “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. L’evento, organizzato dal consiglio nazionale dei Geologi con la collaborazione dell’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è finalizzato alla diffusione della cultura geologica, quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Il dirigente scolastico prof.ssa Alessandra Camerota e il presidente dell’ordine dei Geologi di Sicilia dott. Giuseppe Collura hanno organizzato un momento didattico attraverso un percorso guidato dal geologo Angelo Alfano, componente della Consulta provinciale O.R.G.S. di Caltanissetta, docente di Scienze dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” e referente del progetto curriculare di cui sopra. Il geologo Alfano, collaborato dalla docente di scienze prof.ssa Laura Congiu, ha allestito un vero e proprio laboratorio didattico mostrando agli alunni tutta la cartografia del territorio di Mussomeli per la conoscenza della locale geologia e in particolare le pericolosità geologiche e i rischi idrogeologici R1, R2, R3 e R4. La prof.ssa Laura Congiu ha presentato un laboratorio petrografico di campioni di roccia e minerali che caratterizzano l’area del Vallone spiegando in maniera dettagliata la genesi dei locali litotipi nel contesto dell’evoluzione geologica della Sicilia. Il progetto curriculare è stato organizzato per tramettere agli alunni delle classi 3a B e 3a C i seguenti obiettivi: diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente; fare acquisire maggiore consapevolezza dei rischi naturali, informando sui corretti comportamenti per una popolazione consapevole e resiliente; far conoscere il sistema di Protezione Civile all’interno del quale viene considerata anche la partecipazione attiva dei cittadini nei casi di calamità naturali e di dissesti idrogeologici. Soddisfatta la Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota che dichiara: “l’obiettivo dell’evento è sensibilizzare i “cittadini del domani” verso la conoscenza delle attività, il lavoro e il ruolo del geologo; studiare le Scienze della Terra significa scoprire i meccanismi che regolano l’evoluzione di un pianeta “vivo”, la cui conoscenza permette la piena comprensione tanto delle forme del paesaggio quanto degli eventi calamitosi che lo interessano”. L’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli rientra nel circuito nazionale delle 600 scuole che hanno aderito alla II Edizione “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo” e ad ogni alunno è stato rilasciato un attestato di partecipazione. Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” (prof. Tonino Calà)