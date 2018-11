MUSSOMELI – Alle 18 in punto, ieri sera, 13 novembre 2018, presso l’aula consiliare “Francesca Sorce”, con dodici consiglieri su 20, presenti il sindaco Giuseppe Catania e gli assessori Giuseppina Territo, Seby Lo Conte ed il Capo Area ing, Carmelo Alba, ha avuto inizio il consiglio comunale urgente, convocato, dodici ore prima dal presidente dott. Gero Valenza, su specifica richiesta di alcuni consiglieri dell’opposizione per affrontare le problematiche legate al disastroso stato in cui versa la viabilità dell’intera zona del Vallone. Un consiglio che ha registrato l’intervento iniziale del consigliere Salvatore Cardinale, primo firmatario della richiesta di convocazione, e a seguire, quello dei consiglieri Gianni Geraci e di Enzo Munì. C’è stato l’intervento del sindaco Catania che ha fatto la sua relazione. Quasi due ore di discussione, con la sottoscrizione finale ed approvazione da parte dei 12 consiglieri presenti di un documento che “impegna l’amministrazione comunale affinché si rivolga a tutti gli attori istituzionali interessati alla problematica in essere ed in particolare presso il Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta affinché venga accelerato l’iter per la stipula della convenzione con l’Esercito italiano per la collocazione del manufatto ponte Bailey nel sito interessato all’evento franoso e la cui posa consentirebbe il transito veicolare da e per Caltanissetta e affinché lo stesso eserciti un sollecito intervento degli uffici del Libero Consorzio competenti alla elaborazione di tutti gli atti e di tutte le procedure propedeutiche alla concretizzazione dei lavori previsti dal finanziamento”. (IL VIDEO DELL’INTERA SEDUTA)