CATANIA – Maxi sequestro di marijuana a Catania. I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato due persone che all’interno di un’abitazione e di un autocarro nascondevano un carico di oltre 140 chili di droga del valore di almeno un milione di euro. Il sito di stoccaggio e’ stato individuato dai militari del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria a Belpasso, in contrada Segreta. I finanzieri hanno visto uscire dal casolare un autocarro il cui conducente, poi identificato in un albanese di 31 anni, vedendo i militari cinturare il sito e intimargli l’alt, ha tentato la fuga fino a quando ha urtato un muro. Scappato per i campi, e’ stato rintracciato in localita’ Piano Tavola. Nel camion c’erano sei involucri con 23 chili di marijuana. Nel casolare, risultato nella disponibilita’ di un catanese di 53 anni, ulteriori 30 involucri con 119 chili di drogas, nonche’ un fucile ad aria compressa con cannocchiale. La marijuana, presumibilmente destinata al mercato etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, oltre un milione di euro. I due arrestati sono stati condotto nel carcere di Piazza Lanza.