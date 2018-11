CALTANISSETTA – “Ringrazio i comitati di quartiere per essersi attivati con senso di responsabilità a tutela dell’interesse del territorio che da un’infrastruttura progettata a servizio dello sviluppo sta subendo disagi e mortificazioni nella lunga fase della sua realizzazione”. Così il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, interviene in merito all’assemblea cittadina convocata dai comitati di quartiere di Caltanissetta martedì pomeriggio alla biblioteca Scarabelli, anticipando la sua presenza ai lavori.

“Tutto questo – garantisce il sindaco – sarà rappresentato alla riunione del 13 novembre a Roma, dove speriamo di avere anche il sostegno della deputazione locale che ho invitato a partecipare”. Il riferimento è al tavolo tecnico a lungo chiesto e finalmente ottenuto con Anas per discutere lo stato di avanzamento dell’opera, ottenere garanzie sulle opere di compensazione e tempi certi per la messa in sicurezza del viadotto San Giuliano.

“Il 13 novembre a Roma ci sarà un incontro che arriva in un momento di grande difficoltà per la viabilità nella nostra città – afferma Ruvolo -. È ormai evidente a tutti che alla prima caduta di calcinacci in una galleria o al verificarsi di un incidente come conseguenza si blocca totalmente la città. Ho scritto più volte al Ministro, all’Anas e ai deputati affinché questo territorio non sia messo in secondo piano. La viabilità è compromessa e nonostante le continue sollecitazioni nessun intervento concreto è stato realizzato sulle vie d’accesso come la Ss 122bis e nulla di certo ancora sappiamo sul viadotto San Giuliano”.