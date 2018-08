MUSSOMELI – L’informativa del sindaco Catania: “Sono molto lieto di comunicare ai miei concittadini che la richiesta da me inoltrata ad ITALGAS, insieme all’assessore Nigrelli, è stata accettata. Ciò significa che nei primi giorni di settembre (subito dopo la festa del castello) inizieranno i lavori di metanizzazione (26 Famiglie) e ripristino del manto stradale di Via Federico II – Zona Castello (per 2 km a partire dall’imbocco di viale castello). Questo intervento, a cui contiamo di aggiungere un ulteriore intervento da parte del Libero Consorzio, renderanno più agevole la transitabilità e la vivibilità dei cittadini residente in quella zona. Ringrazio i vertici, anche locali, di ITALGAS per aver accettato la richiesta di intervento da noi formulata”.

