CALTANISSETTA – Innovazione didattica e digitale con oltre mille docenti partecipanti a workshop e laboratori, assemblee, talk e interventi di numerosi ospiti. Per tre giorni, dal 26 al 28 aprile, Caltanissetta sarà un laboratorio di idee e formazione con il progetto “Local Event Strade Future 4.0” nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale varato dal ministero Istruzione università e ricerca.

Venerdì 20 aprile alle 10,30 presso la Sala gialla del Comune di Caltanissetta sarà presentato il progetto del Miur, coordinato dal liceo Classico e linguistico “Ruggero Settimo”, che coinvolge le scuole delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento.

Making, coding e robotica, utilizzo di tecnologie e laboratori di idee, app per la scuola, laboratori d’impresa 4.0 e autoimprenditorialità. Sono questi alcuni dei focus che verranno trattati nei laboratori che si svolgeranno in diverse location del centro storico di Caltanissetta. La Biblioteca “L. Scarabelli”, Palazzo Moncada, il centro espositivo di Salita Matteotti, l’isola pedonale in corso Umberto, Teatro Margherita. In piazza Garibaldi le esibizioni artistiche delle scuole e showcooking a cura dell’associazione Ducezio.

Saranno presenti alla conferenza stampa l’assessore alla Scuola, università e cultura, Pasquale Tornatore, il dirigente dell’Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, nonché responsabile Piano nazionale scuola digitale dell’Ufficio scolastico regionale, Patrizia Fasulo, il dirigente scolastico del liceo “Ruggero Settimo”, Irene Cinzia Maria Collerone, e il dirigente scolastico dell’Istituto tecnico Mottura, scuola incaricata della formazione, Laura Zurli.

