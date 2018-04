L’A.I.P.M. «Alfredo Guido» (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) da otto anni indice i Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM), un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado (limitatamente alle classi del biennio), pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri paesi. L’obiettivo è mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica. I giochi offrono, inoltre, opportunità di partecipazione ed integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.

Con questo spirito la referente, professoressa Annarita Tulumello, ha voluto che gli studenti della scuola partecipassero, per mettersi in gioco e e nell’ottica di accrescere l’amore per le discipline scientifiche.

La Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone ha invitato gli studenti a far tesoro di un così prezioso traguardo, nella convinzione che esperienze di tal natura contribuiscano realmente alla formazione degli alunni che, pur frequentando un istituto ad indirizzo umanistico, sono sempre sollecitati a studiare tutte le discipline con serietà e passione.