ROMA – “Il voto alla Lega e a Salvini il prossimo 4 marzo è un voto per dire in maniera chiara, netta e inequivocabile sì alla vita e alla difesa dei nostri figli e no all’eutanasia, no all’utero in affitto, no alle adozioni gay. In questi giorni stiamo leggendo di nuovi casi di Charlie Gard, il bimbo londinese cui un Tribunale ha deciso di staccare la spina, e di nuovi casi di utero in affitto. Anche le associazioni femministe in queste ore hanno rinnovato la loro battaglia contro queste pratiche naziste, per la dignità della donna e la tutela dei bimbi. Personalmente posso garantire che con la Lega al governo il ricorso all’utero in affitto diventerà reato universale. Non solo. Cambieremo la legge sul biotestamento appena approvata, tutelando il rapporto medico-paziente e ripristinando l’obiezione di coscienza dei medici e degli ospedali religiosi. Con determinazione, chiarezza e senza alcuna ambiguità”. Così il deputato Alessandro Pagano della Lega-Salvini premier.

