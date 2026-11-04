Violenza su minore, appello conferma condanna a 10 anni per prete: abusi su chierichetto

La Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna a 10 anni per padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure (Savona) ed ex preside della scuola Assarotti di Genova, accusato di Violenza sessuale su un ex chierichetto minorenne. Il sacerdote era stato arrestato nell’agosto 2024 dai carabinieri di Genova, ma il processo era stato trasferito per competenza a Savona dove era arrivata la condanna in abbreviato. Secondo l’accusa, Melis ha abusato del giovane che all’epoca aveva 12 anni.

I difensori avevano chiesto una riduzione della pena facendo leva fra l’altro sulla perizia psichiatrica che, pur negando la semi infermità, avrebbe accertato condizioni psichiche dell’imputato tali da alleviare potenzialmente la gravità del suo comportamento. L’imputato inoltre ha pagato integralmente la provvisionale da 50.000 euro disposta in primo grado.

I giudici hanno però confermato la condanna. Melis si trova agli arresti domiciliari in una comunità in Umbria ed è sospeso da ogni ministero religioso. Dopo il deposito delle motivazioni, atteso entro 90 giorni, la difesa valuterà il ricorso in Cassazione.