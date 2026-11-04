Va al cimitero e trova il loculo occupato abusivamente da un’altra salma

A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, una donna di 43 anni, tornando in città dopo circa un anno di assenza, ha trovato il loculo di cui aveva la disponibilità occupato da un altro defunto. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che hanno già acquisito alcuni documenti dell’archivio cimiteriale.

Dov’è finita la defunta?

Il loculo era stato regolarmente acquistato dalla 43enne diversi anni fa. Poi la spiacevole scoperta. Tornata al cimitero dopo circa un anno di assenza, si è ritrovata davanti una lapide che riportava inciso il nome di un’altra donna, nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025, che non corrispondeva alla persona che avrebbe dovuto occupare quella sepoltura.

Se fin qui la vicenda appare già di per sé paradossale, c’è un dettaglio che la rende ancora più inquietante: al momento non sono stati individuati i resti della defunta che avrebbe dovuto trovarsi in quel loculo. Proprio per fare luce su quanto accaduto, i carabinieri hanno acquisito la documentazione dell’archivio cimiteriale e avviato gli accertamenti coordinati dalla Procura di Torre Annunziata.