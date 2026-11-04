Trump deriso sui social: valanga di meme dopo la sconfitta alle elezioni di Midterm

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald

Trump in carcere, che piange, con Melania che gli porta un hamburger e l'ex portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt che gli fa visita, mentre gli ex presidenti Barack Obama e Joe Biden

ridono. Ma anche Trump ritratto come una lumaca gigante che scala l'Empire State Building, fino all'intervento provvidenziale di Robert De Niro che lo sconfigge, vittorioso dopo un'accesa diatriba a distanza dei giorni scorsi tra i due. O un Trump che viene travolto da uno ''tsunami

blu'', il voto democratico che ha attraversato gli Stati Uniti nelle Midterm. Sono tantissimi i meme creati con l'intelligenza artificiale che stanno inondando i social media dopo la sconfitta dei Repubblicani di Trump. Quella stessa intelligenza artificiale che era servita al tycoon per ritrarsi più volte sul suo Truth Social, compassionevole come Gesù che cura un malato o forte a tal punto da sconfiggere a mani nude una tigre. Ora, Trump appare invece particolarmente ''invecchiato'' dall'intelligenza artificiale, con rughe marcate, borse pronunciate sotto gli occhi, i capelli arruffati ''mentre guarda lo spoglio elettorale''. Oppure scapigliato, mentre corre insieme a sostenitori Maga cercando di sfuggire a un'enorme onda blu, quella dei Democratici appunto. Sull'account dell'ambasciata dell'Iran in India è invece apparso un breve video in cui si vede un finto Trump sollevato da quattro dipendenti della Casa Bianca che lo buttano in un contenitore per ''rifiuti pericolosi''. Sullo stesso stile il meme che ritrae una grande scopa blu, ancora una volta il colore dei Democratici, che spazza via Trump, o i capellini Maga che finiscono nel wc, travolti anche qui da un liquido blu, o ancora cappellini Maga nel bidone della spazzatura. L'Intelligenza artificiale ha poi sfruttato la Statua della Libertà e il simbolo che rappresenta. In un meme la si vede mentre, con una fionda, lancia lontano Trump. In un altro dà uno schiaffo al presidente americano, si toglie il mantello rosso e proclama: ''Made America free again''. C'è anche una Statua della Libertà che festeggia la vittoria dei Democratici e lo fa cavalcando l'onda blu su una tavola da surf. Su 'X' circola anche l'immagine della Trump Tower a Las

Vegas, uno dei grattacieli di proprietà del tycoon, sulla quale appare la scritta "Trump out". Altro meme vede Trump che cerca di stare in equilibrio sul ramo di un albero mentre, con un'ascia in mano, lo pota. Il risultato è una rovinosa caduta del tycoon nell'acqua della vasca riflettente del Lincoln Memorial, davanti alla quale ha tenuto l'ultimo comizio prima delle Midterm, con Obama che ride. Oltre all'intelligenza artificiale, a occuparsi di Trump sono stati anche i disegnatori. Una vignetta che circola sui social mostra infatti il presidente americano insieme al suo vive Jd Vance e a Elon Musk fuggire verso Mosca lasciando dietro di loro diversi file, da quello Epstein all'Ucraina, dall'Iran ai dazi. In un'altra vignetta Trump finisce al tappeto dopo aver ricevuto un pugno da un guantone blu raffigurante il simbolo dei Dem, l'Asinello, uscito dall'urna elettorale.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)