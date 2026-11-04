Suzuki GSX-10R 2027: 152 CV, elettronica evoluta

(Adnkronos) –

Suzuki amplia la propria gamma sportiva presentando a EICMA 2026 la nuova GSX-10R, una quattro cilindri progettata per coniugare prestazioni elevate, controllo elettronico e versatilità. La nuova proposta di Hamamatsu eredita l'esperienza maturata nelle competizioni, reinterpretandola attraverso una configurazione adatta tanto alla strada quanto alla pista. Il motore è un quattro cilindri in linea da 999 cc, raffreddato a liquido, capace di sviluppare 152 CV a 11.000 giri/min e 106 Nm a 9.250 giri/min. Gli interventi tecnici riguardano il circuito di lubrificazione e la gestione della distribuzione, con l'obiettivo di migliorare regolarità e precisione dell'erogazione. La ciclistica utilizza un telaio a doppia trave in alluminio, abbinato a un forcellone dedicato. Le sospensioni a nuova Suzuki GSX-10R sono completamente regolabili e si avvalgono di una forcella KYB rovesciata da 43 mm e un monoammortizzatore posteriore progressivo. L'impianto frenante prevede pinze anteriori Brembo ad attacco radiale e una pinza posteriore Nissin. La novità tecnologica principale riguarda il Suzuki Intelligent Ride System, che integra 15 sistemi elettronici di assistenza alla guida. Debutta lo Slide Control, progettato per gestire lo scivolamento della ruota posteriore durante la percorrenza delle curve, modulando l'erogazione della potenza. Il sistema SDMS-α offre tre modalità motore, Active, Basic e Comfort, mentre la piattaforma inerziale coordina controllo di trazione, antiimpennata, gestione della coppia in piega e ABS cornering. Completano la dotazione launch control, quickshifter bidirezionale, regolazione del freno motore e cruise control con adattamento della velocità in curva. La posizione di guida prevede una sella a 810 mm dal suolo e un serbatoio da 18 litri.

La strumentazione TFT da 4,2 pollici integra navigazione turn-by-turn e connettività Suzuki Ride Connect+, con informazioni sul veicolo e gestione della manutenzione. Le winglet integrate nella carenatura sottolineano l'impostazione sportiva, mentre il sistema Ground Beacon introduce una particolare segnalazione luminosa della direzione di marcia. Tre le colorazioni disponibili: Blu Misano, Rosso Jerez e Nero Donington.

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